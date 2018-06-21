|Сутки в зоне боевых действий на Донбассе: 30 обстрелов, 3 военных ранены
|21.06.2018 12:23
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Боевики применили артиллерию на ЛуганщинеЗа прошедшие сутки, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 с применением артиллерии и минометов.
Фото: rudana.com.ua
20 июня, на луганском направлении соперник предпринял провокаций в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по украинским позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба ООС.
На донецком и Мариупольский направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино.
С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
"При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь" , - отмечают в штабе.
Во время боевых действий прошедшие сутки получили ранения три украинских военнослужащих, потерь нет.
Потери противника уточняются.
Напомним, в результате военной операции схвачено бывшего украинского военного Алексея Бидусенка, год назад перешел на сторону русских оккупационных войск.