Боевики применили артиллерию на Луганщине

20 июня, на луганском направлении соперник предпринял провокаций в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по украинским позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На донецком и Мариупольский направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино.

С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь" , - отмечают в штабе.

Во время боевых действий прошедшие сутки получили ранения три украинских военнослужащих, потерь нет.

Потери противника уточняются.