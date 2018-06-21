|Денисова: «Есть основания видеть, что Олега кормят принудительно"
|21.06.2018 12:27
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Омбудсмен просит Минюст обратиться в ЕСПЧУполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивана Орешников с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав политзаключенного Олега Сенцова из-за вероятного принудительное кормление.
Людмила Денисова. Фото: telegraf.com.ua
"Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивана Орешников с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотива мы ", - говорится в п овидомленни Денисовой в Facebook.
Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Напомним, российский киновед и кинокритик Андрей Плахов сообщил , что украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов написал ему личное письмо.