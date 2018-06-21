Омбудсмен просит Минюст обратиться в ЕСПЧ

"Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивана Орешников с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотива мы ", - говорится в п овидомленни Денисовой в Facebook.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman