Украину накроют магнитные бури 28 и 29 июня. Об этом сообщает со
ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"Следующие магнитные бури (слабого уровня), в соответствии с
текущим прогнозом на месяц, ожидаются 28 и 29 июня", - сказано в
сообщении.
По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были
зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая
2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения
6, что соответствует буре уровня 2 по максимально возможной
пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и
магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.
Напомним, на Солнце произошел крупнейший вспышка за последние
месяцы.
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