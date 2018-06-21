|Пожалуйся Порошенко: киевскую студентку грубо унизили в общежитии
|21.06.2018 12:31
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В общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого разразился языковой скандал. Одна из студенток высказалась за русский язык, которую везде можно увидеть в объявлениях.
О конфликте между одной из студенток и сотрудницей общежитии рассказала -группа организации C14, передает
Сообщается, что украиноязычная студентка заметила, что все объявления в общежитии всегда составляются на русском языке. Девушка решила добиться справедливости, и пожаловалась на это сотруднице общежитии, отметив, что не понимает русского.
Ответ оказалась явно не такой, какой ожидала девушка. Вместо извинений ей заявили: "То иди учи русский!".
На это студентка резонно заметила, что живет в Украине и не хотела бы изучать язык страны-агрессора. Такой ответ явно разозлил сотрудницу общежитии, так как она начала использовать нецензурных выражений.
"И у меня здесь родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко", – заявила женщина.
В это время к конфликту присоединился охранник общежития, который также накричал на девушку.
"Этот случай – неуважение к украинской и грубое нарушение постановления о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях", – отмечается в сообщении С14. Члены организации также сообщили, что позднее им удалось уладить конфликт.
Языковой закон в Украине
Ранее нардеп Евгений Рыбчинский, который является соавтором нового "закона о языке", метко высказался относительно языковой ситуации в Украине.
"Когда говорят, что Язык народа, его самый ясный способ самовыражения, его код, его больше только интеллектуальное достояние это проявление нацизма и попрание свободы личности это уже является чистой манипуляцией и сознательной провокацией против государственности как таковой", – отмечает политик.