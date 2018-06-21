41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области

Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)" , - сказал прежний глава Донецкой Павел Жебривский заявил в эфире 5 канала.

Президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий приказ, считает Жебривский.

"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области" , - добавил прежний председатель Донецкой ВЦА.

В августе 2017 Жебривский стал руководить вновь Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро .