|Жебривский: Донецкую область возглавит Александр Куц
|21.06.2018 12:31
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41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой областиКабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.
Фото: dn.gov.ua
Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)" , - сказал прежний глава Донецкой Павел Жебривский заявил в эфире 5 канала.
Президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий приказ, считает Жебривский.
"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области" , - добавил прежний председатель Донецкой ВЦА.
В августе 2017 Жебривский стал руководить вновь Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро .
Добавим, по словам председателя НАБУ Артема Сытника, назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.