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Жебривский: Донецкую область возглавит Александр Куц
21.06.2018 12:31
Жебривский: Донецкую область возглавит Александр Куц
41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области
Кабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.
Жебривский: Донецкую область возглавит Александр Куц Фото: dn.gov.ua

Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)" , - сказал прежний глава Донецкой Павел Жебривский заявил в эфире 5 канала.

Президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий приказ, считает Жебривский.

"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области" , - добавил прежний председатель Донецкой ВЦА.

В августе 2017 Жебривский стал руководить вновь Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро .

Добавим, по словам председателя НАБУ Артема Сытника, назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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