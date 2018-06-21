Законопроект о национальной безопасности поддержали 248 народных депутатов. Рада поддержала законопроект о нацбезопасности Фото: rada.gov.ua Законопроект №8068 поддержали 248 народных депутатов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".Документ определяет полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны.В акте указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО.Документ предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил. Если президент Украины Петр Порошенко подпишет законопроект, эта норма вступит в силу с 2021 года.Согласно закону, министра обороны будет назначать парламент из числа гражданских лиц. Эта норма должна вступить в силу уже со следующего года.17 января члены СНБО поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".28 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". 5 апреля Рада одобрила проект в первом чтении.19 июня документ поддержал парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Ко второму чтению предложили внести 427 изменений.20 июня на сессии начали рассматривать поправки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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