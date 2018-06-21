Законопроект о национальной безопасности поддержали 248 народных
депутатов. Рада поддержала законопроект о нацбезопасности Фото:
rada.gov.ua Законопроект №8068 поддержали 248 народных
депутатов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".Документ
определяет полномочия государственных органов в сферах
нацбезопасности и обороны.В акте указано, что фундаментальными
национальными интересами Украины являются интеграция в европейское
пространство, членство в Европейском союзе и НАТО.Документ
предусматривает разграничение должностей начальника Генерального
штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил. Если президент Украины
Петр Порошенко подпишет законопроект, эта норма вступит в силу с
2021 года.Согласно закону, министра обороны будет назначать
парламент из числа гражданских лиц. Эта норма должна вступить в
силу уже со следующего года.17 января члены СНБО поддержали
проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов
заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю
все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности,
"а также объединить в себе не только базовые основы национальной
безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и
основы планирования в этих сферах".28 февраля президент Украины
Петр Порошенко внес в
парламент законопроект №8068 "О национальной
безопасности Украины". 5 апреля Рада одобрила проект в
первом чтении.19 июня документ поддержал парламентский
комитет по вопросам национальной безопасности и
обороны. Ко второму чтению предложили внести 427
изменений.20 июня на сессии начали рассматривать
поправки.
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