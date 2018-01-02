Жители оккупированного Россией Крыма встретили Новый год по украинскому времени.

Об этом сообщил блогер RoksolanaToday&Крым в , передает

"Бахчисарай. Горжусь и люблю вас. Жители города устроили фейерверк в полночь по украинскому времени", – сказано в сообщении.

Блогер "КРЫМский бандеровец" также отметил, что салюты пускали в разных концах города.

"Крым. На украинский Новый год стреляют со всех концов города! Конечно, меньше, чем на оккупационный, т.к. многие не парятся на этот счет, отмечая в кругу "в*тной" родни. Спасибо патриотам за каждый взрыв петарды и запуск салюта! Это здорово знать, что вы рядом", – отметил он.

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