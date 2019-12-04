Американская сторона заявляет, что намерена продолжать переговоры по проблеме денуклеаризации с КНДР, в то время, как в Северной Корее указывают на окончание установленных сроков.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил, что США не отказываются от диалога с КНДР по вопросам ядерного разоружения.

«Очевидно, что к настоящему моменту мы не достигли той степени прогресса, на которую надеялись. Однако мы не отказываемся и не откажемся от работы на этом направлении», – подчеркнул Бигэн, выступая на мероприятии в американской столице.

Говоря об ультиматуме, предъявленном ранее КНДР Соединенным Штатам, дипломат назвал установленные Пхеньяном сроки «искусственными», подчеркнув, что США готовы вести с Северной Кореей разговор «столько, сколько это будет необходимо».

Днем ранее северокорейское агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, «США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР».

При этом представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи напомнил о том, что в конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира