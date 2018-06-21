|Гройсман рассказал, как правительство будет бороться с контрабандой
|21.06.2018 12:36
|
Правительство направит в Верховную Раду законопроект, который введет уголовную ответственность за контрабанду. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает
"Мы направим от правительства в парламент изменения в
законодательство, которые криминализуют контрабанду. Будут также
проведены институциональные усиление в работе ГФС", - сказал
Гройсман.