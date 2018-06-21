По его словам, письмо Сенцов написал 19 июня, Плахов получил его только 16 июня - через 3 дня

Об этом Плахов написал в Facebook. Полный текст письма обнародовало "Hromadske."

Дорогой Андрей Степанович!

Рад очень получить от Вас эту короткую новость. Благодарю вас за нее, а также за то, что вы все эти годы делали для моей поддержки. Я знаю, что вы один из тех, кто делал это с первого дня, и очень активно.

Спасибо, это очень приятно для меня. Ведь когда я самостоятельно изучал кино, я учился в том числе и по вашим книгам и статьям. А когда смотрел какое-то слишком умное и непонятное мне, провинциальном парню, кино, то вбивал в поисковике его название, а рядом писал «Плахов», чтобы прочитать ваше мнение об этом фильме (...) следовательно когда вы не только хорошо отозвались о моей крайне сыра и незрелую работу «Геймер», но и взяли в конкурс международных дебютов «Дух огня», я был счастлив. После этого мне уже было по большому счету все равно, кто что сказал - я знал, что что-то у меня так получилось.

Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так легко - просто не бояться высказать свое мнение! Благодарю Вас еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александра Сокурова!

Я держусь и по-прежнему уверен в победе! Всего Вам самого наилучшего!

Ваш Олег Сенцов.

Напомним, украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Крысам.