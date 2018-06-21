Глава правительства предупредил руководителей таможен о проведении масштабной проверки каждого отделения. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает

"Мы тщательно проанализируем работу каждой таможни. Я думаю, что к вам вопрос. И решения будут абсолютно жесткими. Я хотел предупредить об этом всех руководителей таможен", - сказал Гройсман.



Как сообщал правительство начинает масштабную борьбу с контрабандой. Об этом на заседании Кабмина заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Напомним, в Одесском торговом порту обнаружили контрабанду на сумму около 7 млн грн.

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