|Премьер анонсировал масштабную проверку украинских таможен
|21.06.2018 12:44
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Глава правительства предупредил руководителей таможен о проведении масштабной проверки каждого отделения. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает
"Мы тщательно проанализируем работу каждой таможни. Я думаю, что
к вам вопрос. И решения будут абсолютно жесткими. Я хотел
предупредить об этом всех руководителей таможен", - сказал
Гройсман.
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