1. В оккупированной Алупке прошел обыск у семьи Кайдановых. После обыска оккупанты увезли в управление ФСБ в Симферополе Наджие Кайданову. После допроса крымскую татарку отпустили. В 2016 году орки уже проводили обыск в доме этой семьи

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2. Под Симферополем сегодня поливал огород из колодца, которым пользуемся 28 лет. Впервые воды не хватило полить часть грядок. В прошлые дооккупационные годы насос мог полдня работать без проблем. Сначала подумал, что насос крякнул. Но заглянул в колодец и ужаснулся. Уровень воды очень низкий. Такого ещё не видел. Точный уровень воды скажу, как только мерную веревку с грузом сделаю.

3. Оккупанты сообщили, что “некоторым районам Керчи придется ночами посидеть без электричества. Отключение будет производиться в связи с работами по реконструкции подстанции «Керченская»”. Местные комментируют: “В Ялте, Судаке, Фео и в остальных городах Крыма тоже «ремонтируют» подстанцию Керченская? А вода по часам по всему Крыму — это «чистят» резервуар Керченский? Бгггг”, “Ключевое слово «придется». Как будто людей кто-то спрашивает”, “Надо просто потерпеть, а потом на могиле напишут: «Родился, немного потерпел и умер»”, “Китайский энергохвост подгорает от напряжения”

4. Ватник из Евпатории задается глупым вопросом: “Пытаюсь в течение 2 часов вызвать врача из поликлиники по телефону. Либо занято, или просто не берут трубку. Это нормально?”. Да, это нормально. А то еще до пенсии доживете, не дай Бог

5. Пособник оккупантов Олег Зубков плачет, что туристов мало, а те, что есть, — нищие: “О 6 миллионах туристах в Крыму мы пока можем только мечтать. Думаю, что максимум, на что может рассчитывать Крым в сезоне 2018 года — это 3-3,5 млн туристов. Курортный сезон в Крыму начался. Успешным его назвать не могу, поскольку в мае только два праздничных дня были более-менее похожи на достойное присутствие отдыхающих. Для сравнения скажу, что в 2013 году таких дней было как минимум 22. Основной контингент туристов, приезжающих сегодня в Крым, это работники бюджетной сферы, это люди с очень небольшим заработком. Удивительно, но часто стал замечать, что туристы торгуются при покупке магнита за 10-15 рублей (4-6 грн). Население россии продолжает беднеть, и это чувствуется повсеместно”

6. Оккупанты сообщили, что в этом году собираются побить украинский рекорд по туристам, когда в 2013 году отдохнуло 6 млн человек. В этом году готовятся нарисовать цифру на 500 тысяч больше. Какие же они смешные…

7. Посмотрел сюжет ТСН о прогнозе погоды на лето. И там в кадр попали одесские пляжи. Пока в Крыму ищут все новые методички, оправдывающие отсутствие туристов, и рассказывают басни, как украинцы “массово ломятся в Крым”, на материке яблоку негде упасть

8. Оккупационные партии Севастополя — “КПРФ”, “Справедливая россия” и “Партия ветеранов россии” — намереваются провести 6 июля общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, налогов и сборов, кризиса органов “власти” в городе: “Наступил момент, когда надо остановить беспредел и беззаконие, творимые местными чиновниками в Севастополе”, — говорится на сайте ватного движения (только не смейтесь) “Севастополь в поддержку президента россии”

9. Севастопольские пропагандоны описали погружение Фороса в родную говень: “Некогда элитный Форос удивляет контрастом между красотой природы и упадком социума. Здесь нет самоуправления, нет полиции, на весь поселок один врач — и множество мигрантов. В прошлом году они устроили здесь настоящий террор. Недавно один из них изнасиловал 4-летнюю девочку. С 2016 года жители поселка жалуются на дикие выходки гастарбайтеров, занятых на окрестных стройках. По словам опрошенных нами жителей Фороса, трудовые мигранты продолжают бесчинствовать в поселке. Посещение Фороса оставило тягостное чувство. Поселок неухожен. Кругом мусор, переполненные баки. Повсеместно на лавочках сидят люди кавказской и азиатской внешности и пьют пиво — это днем, около 15:00. Люди (местные жители) неохотно общаются с прессой, собеседники просят не указывать их фамилии”

10. Жители Ялты в ужасе от того, во что в оккупации превратилась центральная улица города — Пушкинская дорога. Бомжи, вонь, грязь. Требуют чистоту!

11. Все познается в сравнении. Осадчий — крайний украинский мер Керчи. Пишем “при Осадчем” — читаем “при Украине”: “Шли по улице Козлова к рынку. Какая там грязь и мусор, зловонные лужи. И это центр нашего города. Как стыдно за руководство города. Не раз вспоминаем Осадчего — настоящего хозяина города!!!!”

12. Оккупанты сообщили, что недостаток газа для заправки автотранспорта связан с Чемпионатом мира по футболу, т.к. введено ограничение движения вагонов с опасным грузом. Странно, ведь недостаток газа у нас периодически появлялся и без футбола

13. Понаехавший в Крым пропагандон россии (РИА Новый Регион) и её террористов на Донбассе (ПолитНавигатор) Святослав Компаниец, уроженец Ростова-на-Дону, в ужасе от того, что в Крыму полно символики “враждебного государства” — Украины. Севастопольские пропагандоны с радостью опубликовали его вой

14. На ватофоруме предатели выключили телевизор и открыли холодильник: “(Из-за поребрика пишет) Я была в Крыму в 2014 — была в ужасе от нищеты людей, разбитых дорог и засранного аэропорта. Сейчас аэропорт построили и дороги строят, но нет же, всепропальщикам не угодишь — только дай, дай, дай”, “Вот только про нищету не надо чушь пороть! Покупательная способность пенсии до 2014 года была минимум на 30% выше сегодняшней. Севастополь при украинском мэре Яцубе был гораздо чище и опрятней, дороги стали убитыми через 2 года после возвращения в «родную гавань», дома со времен ВОВ никто не взрывал, ни у одного мэра не было навязчивой идеи терпеть торговые центры и все то, во что упрется блуждающий взгляд губернатора. Новым аэропортом и Крымским мостом восторгаюсь как плодом творческого и созидательного труда, но, если честно, то мне от них ни холодно, ни жарко, только цены на продукты еще больше поднимаются в сезон. России нужен был Крым, Крыму — россия. Пазл сложился, но мы шли в россию за лучшей и стабильной жизнью, а теперь выясняется, что хотели как лучше, а получилось по-Черномырдину”, “(Из-за поребрика ответили) Он оно че. Так это правда, что вы в россию вернулись исключительно из-за подачек, а не потому, что считаете, что Крым — это россия? Для меня прям новости. А если у россии настанут трудные времена, на Украину сдрысните? Типа кто платит девушку, тот ее и танцует?”

15. Оккупанты тестируют новые турбины в Севастополе. Те самые, которые Сименс: “Запуск турбины на Балаклавской электростанции. Из-за шума не спали Штурмовое, Сахарная головка, Инкерман, часть Балаклавы и Корабелка. При звонке на 1563 помочь ничем не могут. Не повезло, одним словом. Да будет свет и… шум турбины”

16. Крим. 1557-ий день каменепаду з неба.

P.S. Завершу выпуск наблюдениями жителя Ялты: “Эйфория давно прошла. Раньше, не дай Бог, в разговоре с друзьями или в общественном транспорте скажи что-нибудь плохое против россиянии — сразу начиналась истерия. Теперь вата только молчит”.

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