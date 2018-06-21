|Военные задержали украинского "офицера", который перешел на сторону боевиков
|21.06.2018 12:47
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Задержанный передан правоохранительным органамВ результате военной операции схвачено бывшего украинского военного Алексея Бидусенка, год назад перешел на сторону русских оккупационных войск.
Фото: facebook.com/93OMBR
"В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и тактической группы" Моспино "в Украину возвращено предателя Алексея Бидусенка, год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск", - говорится в сообщении бригады в Facebook.
Украинские военные отмечают, что сам факт его побега не вызывал особого удивления, поскольку старший лейтенант Бидусенко изначально производил чувство трусливой неуверенного человека и ему не поручали работу связанную с секретными документами.
"Более интересным мы считали проследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенка разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку" , - сообщил командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков.
Напомним, украинские военные продвинулись на 2 км вперед