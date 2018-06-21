|G7 требует от России освободить украинских политзаключенных
|21.06.2018 12:49
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Послы стран «Большой семерки» глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными, задержанными в России, и призывают Москву освободить их.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает Группа поддержки Украины в G7.
Отмечается, что освобождение политзаключенных должно стать частью широкого двустороннего обмена задержанными, который будет «важным гуманитарным шагом вперед».
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