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G7 требует от России освободить украинских политзаключенных
21.06.2018 12:49
G7 требует от России освободить украинских политзаключенных

Послы стран «Большой семерки» глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными, задержанными в России, и призывают Москву освободить их.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Группа поддержки Украины в G7.

Отмечается, что освобождение политзаключенных должно стать частью широкого двустороннего обмена задержанными, который будет «важным гуманитарным шагом вперед».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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