Арест подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому продлили до 8 июля 2018 года включительно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным следствия, Ноздровскую убили 29 декабря 2017 года Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского, подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", – говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что мера пресечения в виде содержания под стражей без залога продлена до 8 июля 2018 года включительно. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397255600789464&id=239119129936446 Юрист Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога до 8 марта. 27 апреля суд продлил меру пресечения на 60 дней.Адвокаты подозреваемого считают, что их подзащитный мог оговорить себя.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что на теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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