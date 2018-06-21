|Суд продлил арест Россошанскому, подозреваемому в убийстве правозащитницы Ноздровской
|21.06.2018 12:49
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Юрист Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Ее тело нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от множественных колото-резаных ран.8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Россошанского. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидове 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.В полиции заявили, что причастность Россошанского к убийству подтвердила экспертиза ДНК: на теле Ноздровской были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому. Кроме того, в реке были найдены вероятные орудия преступления.9 января Вышгородский райсуд Киевской области по ходатайству прокуратуры отправил Россошанского под арест без права залога до 8 марта. 27 апреля суд продлил меру пресечения на 60 дней.Адвокаты подозреваемого считают, что их подзащитный мог оговорить себя.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что на теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского.
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