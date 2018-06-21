Послы стран «Большой семерки» глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными, задержанными в России, и призывают Москву освободить их.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Группа поддержки Украины в G7.

Отмечается, что освобождение политзаключенных должно стать частью широкого двустороннего обмена задержанными, который будет «важным гуманитарным шагом вперед».

Посли країн «Великої сімки» глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA)

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