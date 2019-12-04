Пожар в центре Одессы

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Уже есть одна жертва пожара на Троицкой. Как сообщили в мэрии, в ГКБ №1 скончалась женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. К настоящему времени в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги. В то же время в здании все еще могут находиться люди. Пожар локализован на площади 4000 кв.метров.



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