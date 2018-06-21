В Австралии вомбат по кличке Хейзель залез в стиральную машинку, перепутав ее с норой. Соответствующее видео обнародовано на канале Sleepy Burrows Wombat Sanctuary на YouTube.

На ролике, которые сняли работники местного заповедника, можно увидеть, как сначала зверь пытался притоптать грязные вещи, чтобы влезть в стиральную машинку самому, однако позже своим весом перевернул барабан, в результате чего оказался под грудой белья и испугался.

Вомбату помогла вылезти из стиральной машины женщина за кадром. Затем животное спешно ретировалось.

Видео сняли в самом крупном австралийском заповеднике по охране вомбатов Sleepy Burrows.

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