Разведчики 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" схватили бывшего офицера Алексея Бидусенко, который в 2017 году перешел на сторону боевиков.

Об этом сообщается на странице 93-ей ОМБр, передает

"Старший лейтенант Бидусенко изначально производил чувство трусливого неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - дело, не требующее работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенка разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и на этот раз", – отметил командир бригады полковник Владислав Клочков.

Также в сообщении утверждается, что Бидусенко передали правоохранительным органам. После окончания следственных действий он предстанет перед судом.

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