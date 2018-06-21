Власть не уверена в лояльности мэра харькова Геннадия Кернеса, следовательно включат насилие к сотрудничеству с помощью силы, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Андрей Золотарев: Банковая хотела бы иметь 100% гарантию лояльности городского головы в ключевом для востока страны городе Фото: Dmitry Raimov / Facebook Кернес уже заявлял о поддержке президента Петра Порошенко, отметил он, но власти нужны дополнительные гарантии, а против мэра в регионе играют глава Администрации Президента Игорь Райнин и губернатор Юлия Светличная."Банковая хотела бы иметь 100% гарантию лояльности городского головы в ключевом для востока страны городе. А коль власть не уверена в лояльности, то включается насилие к сотрудничеству с помощью силы. Против Кернеса работает дуэт Райнина-Светличной, а это силовики ГПУ и СБУ. Ситуацией решил воспользоваться и [глава МВД Арсен] Аваков со своим "засадным полком". Наши националисты если зажигают фаеры то значит это кому – то нужно. В Харькове мы видим синхронную работу силовиков и радикалов. Трудно представить, что вопрос застройки участка стал причиной погрома в мэрии, в Харькове давно уже такие вопросы застройки не приводили к такого рода акциям", – отмечает знаток.Он добавил, власть пробует с помощью силовых структур повторить в Харькове тот же сценарий, который сработал с мэром Львова Андреем Садовым. Такой план он не считает реалистичным."Схема по которой "погасили" рейтинг и амбиции [мэра Львова Андрея] Садового считается мегауспешной. Попытка использовать в Харькове львовский опыт вряд ли достигнет цели. Во-первых, когда подобные кейсы начинают тиражировать, то эффект теряется. Прессинг харьковского мэра не обрушит его рейтинг, поддержка харьковчан у мэра внушительная и реальная. Во-вторых, мэра может быть и удастся заполучить, и заодно какие-то преференции на выборах. Вот только с поддержкой горожан может и не получиться. На выборы харьковчане при таком раскладе пойдут с фигой для власти в кармане, потому, что понимают, кто и зачем кошмарит их город", – подчеркнул Андрей Золотарев. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1719422814778999&id=100001338905099 Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты, которые протестовали против застройки участка около стадиона "Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета, сегодня – еще двое.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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