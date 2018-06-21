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Политолог Золотарев о событиях в Харькове: Власть принуждает Кернеса к сотрудничеству
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21.06.2018 12:57
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Власть не уверена в лояльности мэра харькова Геннадия Кернеса,
следовательно включат насилие к сотрудничеству с помощью силы,
считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий
сектор" Андрей Золотарев. Андрей Золотарев: Банковая хотела бы
иметь 100% гарантию лояльности городского головы в ключевом для
востока страны городе Фото: Dmitry Raimov / Facebook Кернес уже
заявлял о поддержке президента Петра Порошенко, отметил он, но
власти нужны дополнительные гарантии, а против мэра в регионе
играют глава Администрации Президента Игорь Райнин и губернатор
Юлия Светличная."Банковая хотела бы иметь 100% гарантию лояльности
городского головы в ключевом для востока страны городе. А коль
власть не уверена в лояльности, то включается насилие к
сотрудничеству с помощью силы. Против Кернеса работает дуэт
Райнина-Светличной, а это силовики ГПУ и СБУ. Ситуацией решил
воспользоваться и [глава МВД Арсен] Аваков со своим "засадным
полком". Наши националисты если зажигают фаеры то значит это
кому – то нужно. В Харькове мы видим синхронную работу
силовиков и радикалов. Трудно представить, что вопрос застройки
участка стал причиной погрома в мэрии, в Харькове давно уже такие
вопросы застройки не приводили к такого рода акциям", –
отмечает знаток.Он добавил, власть пробует с помощью силовых
структур повторить в Харькове тот же сценарий, который сработал с
мэром Львова Андреем Садовым. Такой план он не считает
реалистичным."Схема по которой "погасили" рейтинг и амбиции [мэра
Львова Андрея] Садового считается мегауспешной. Попытка
использовать в Харькове львовский опыт вряд ли достигнет цели.
Во-первых, когда подобные кейсы начинают тиражировать, то эффект
теряется. Прессинг харьковского мэра не обрушит его рейтинг,
поддержка харьковчан у мэра внушительная и
реальная. Во-вторых, мэра может быть и удастся заполучить, и
заодно какие-то преференции на выборах. Вот только с поддержкой
горожан может и не получиться. На выборы харьковчане при таком
раскладе пойдут с фигой для власти в кармане, потому, что понимают,
кто и зачем кошмарит их город", – подчеркнул Андрей Золотарев.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1719422814778999&id=100001338905099
Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты,
которые протестовали против застройки участка около стадиона
"Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе которой был
распылен газ, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники
Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также
активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра
города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента
были госпитализированы две сотрудницы Харьковского
городского совета, сегодня – еще двое.Полиция открыла
уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство)
Уголовного кодекса Украины.
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