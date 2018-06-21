В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали в метро мужчину, у которого при себе были граната и патроны. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

По полученным данным, на станции метро "Академгородок" полиция во время проверки документов у мужчины нашли в его рюкзаке предметы, похожие на боеприпасы, и вызвала следственно-оперативную группу.

Начальник управления полиции в метрополитене Киева Виталий Быков рассказал, что в рюкзаке задержанного нашли гранату РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Все эти вещи были отправлены на экспертизу.

Стоит отметить, что задержанным мужчиной оказался житель Киевской области, 1995 года рождения.

По данному факту открыто уголовное дело по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали в Харькове Land Cruiser с большим количеством оружия .

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