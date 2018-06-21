Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам, пока же она только просит и требует, это создает имидж слабой страны, которой нечего предложить, заявил городской голова Львова, руководитель партии "Самопоміч" Андрей Садовый после встречи с европолитиками в Брюсселе. Андрей Садовый: Мы готовы работать с президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции Фото: Андрій Садовий / Facebook "Коррупция – главная забота в отношении Украины. Принятие закона об антикоррупционном суде приветствуется, но и попытка испортить его в последний момент правками с Банковой также замечена. В Брюсселе ждут четких и видимых результатов в борьбе с коррупцией. Обещанные президентом еще в начале каденции посадки коррумпированных друзей (по образцу часто цитируемого господином Порошенко Ли Куан Ю) стали бы лучшими доказательствами серьезности намерений", – написал Садовый.Он отметил, что структуры ЕС не до конца знают, как повлиять на развитие проекта "Северный поток – 2"."В определенных кругах существует осторожное убеждение, что это вредный для Европы проект, но ключевая мысль – это дела бизнеса. И против позиции Берлина, который лоббирует проект, никто идти не хочет. Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам. Сейчас мы только просим и требуем. Это нехорошо. Это создает имидж слабой страны, которой нечего предложить. Учитывая угрозу Nordstream 2, Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам по использованию собственной газотранспортной системы. Такого предложения не существует и это становится вопросом национальной безопасности. По нашему мнению, предложение должно заключаться в максимальном привлечении европейских правительств и компаний к управлению, модернизации и эксплуатации нашей ГТС", – считает глава "Самопомочі".Садовый добавил, что его политсила готова к сотрудничеству с властью по этим задачам."Мы готовы работать с президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции. Это надо делать уже. Хотя дела пойдут значительно быстрее, когда "Самопоміч" придет к власти", – уверен политик. https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/1842282299144650 "Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки это поток – что северный украины Теги: политика