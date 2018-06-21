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Садовый предложил привлечь европейские правительства и компании к управлению, модернизации и эксплуатации ГТС Украины
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21.06.2018 13:06
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Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам,
пока же она только просит и требует, это создает имидж слабой
страны, которой нечего предложить, заявил городской голова Львова,
руководитель партии "Самопоміч" Андрей Садовый после встречи с
европолитиками в Брюсселе. Андрей Садовый: Мы готовы работать
с президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции
Фото: Андрій Садовий / Facebook "Коррупция – главная забота в
отношении Украины. Принятие закона об антикоррупционном суде
приветствуется, но и попытка испортить его в последний момент
правками с Банковой также замечена. В Брюсселе ждут четких и
видимых результатов в борьбе с коррупцией. Обещанные президентом
еще в начале каденции посадки коррумпированных друзей (по образцу
часто цитируемого господином Порошенко Ли Куан Ю) стали бы лучшими
доказательствами серьезности намерений", – написал Садовый.Он
отметил, что структуры ЕС не до конца знают, как повлиять на
развитие проекта "Северный поток – 2"."В определенных кругах
существует осторожное убеждение, что это вредный для Европы проект,
но ключевая мысль – это дела бизнеса. И против позиции
Берлина, который лоббирует проект, никто идти не хочет. Украина
должна делать четкие предложения европейским партнерам. Сейчас мы
только просим и требуем. Это нехорошо. Это создает имидж слабой
страны, которой нечего предложить. Учитывая угрозу Nordstream 2,
Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам
по использованию собственной газотранспортной системы. Такого
предложения не существует и это становится вопросом национальной
безопасности. По нашему мнению, предложение должно заключаться в
максимальном привлечении европейских правительств и компаний к
управлению, модернизации и эксплуатации нашей ГТС", – считает
глава "Самопомочі".Садовый добавил, что его политсила готова к
сотрудничеству с властью по этим задачам."Мы готовы работать с
президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции.
Это надо делать уже. Хотя дела пойдут значительно быстрее, когда
"Самопоміч" придет к власти", – уверен политик.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/1842282299144650
"Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет
Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность
маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода
составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд
евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять
европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный
поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти
Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии,
Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой
для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным
оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.
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