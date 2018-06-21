Пожар на автозаправочной станции в селе Мрия Киевской области произошла из-за того, что водитель, который прибыл на заправку, забыл вынуть пистолет из бензобака автомобиля и начал движение. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Водитель приехал на АЗС, вставил шланг в бензобак автомобиля, а затем, забыв вытащить пистолет из бензобака, тронулся. В результате произошло возгорание, огонь перекинулся на оборудование. Водитель с места происшествия не убегал. Его опросили и отпустили. Умысла у него не было", - говорится в сообщении.

Отмечено, что во время инцидента мужчина был трезв. По факту этого события уголовное производство не открывали.

Напомним, в селе Мрия Киевской области произошел взрыв на АЗК.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира