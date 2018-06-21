Кабинет министров Украины отменил свое постановление №371 от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне, так называемой «черной сотни».

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 июня, пишет .

Создание подразделения для контроля работы таможни Гройсман анонсировал в мае 2016 года. Этот орган премьер окрестил «черной сотней». Тогдашний глава ГФС Роман Насиров уточнял, что речь идет о 20 мобильных группах из числа налоговиков, пограничников и полицейских, которые должны были работать прежде только по западной границе, а также в Черниговской и Житомирской областях.

Старт работе «черной сотни» был дан в начале июня 2016 года.

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