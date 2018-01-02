Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Абаси принял решение созвать заседание правительства, на котором будет рассмотрена критика президента США Дональда Трампа, пишет The News International .

Также сообщается, что состоится заседание Комитета национальной безопасности.

В то же время Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла США в Пакистане Дэвида Хейла, чтобы выразить ему протест в связи с обвинениями Трампа. Глава пакистанского внешнеполитического ведомства Ходжа Мохаммед Асиф заявил, что Америка должна привести к ответственности своих граждан за неудачи в Афганистане. По его словам, все выплаты со стороны США были "должным образом потрачены". Асиф добавил, что Пакистан готов публично предоставить доказательства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил правительство Пакистана в укрывании террористов и содействии антиамериканским элементам, хотя те получают финансовую помощь со стороны США.

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