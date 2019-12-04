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В Харьковской области девятилетний мальчик оказался серийным поджигателем
04.12.2019 16:17
Пожар в Харьковской области - мальчик за две недели поджег пять зданий Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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