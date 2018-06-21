Назначенный аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский заявил, что его опыт работы полностью соответствует новой должности, сообщает LB.ua .

По словам политика, до назначения на должность аудитора НАБУ он успел поработать следователем и прокурором, также он был членом делегации в ОБСЕ.

"Следователем работал, в прокуратуре работал... 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ", - подчеркнул Жебривский.

Кроме того, отвечая на замечание о том, что его опыт работы не является достаточным и не соответствует требованиям к аудитору, указанным в статье 26 Закона о НАБУ, политик ответил: "Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ". После этого политик предложил журналисту "посоветоваться с юристами".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира