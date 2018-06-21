|Жебривский заявил, что его опыт работы полностью соответствует должности аудитора НАБУ
|21.06.2018 13:14
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Назначенный аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский заявил, что его опыт работы полностью соответствует новой должности, сообщает LB.ua.
По словам политика, до назначения на должность аудитора НАБУ он успел поработать следователем и прокурором, также он был членом делегации в ОБСЕ.
"Следователем работал, в прокуратуре работал... 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ", - подчеркнул Жебривский.
Кроме того, отвечая на замечание о том, что его опыт работы не является достаточным и не соответствует требованиям к аудитору, указанным в статье 26 Закона о НАБУ, политик ответил: "Не понял. Следователь, прокурор, ОБСЕ". После этого политик предложил журналисту "посоветоваться с юристами".
Как сообщал svodka.net.uа ранее, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины не отвечает критериям положений закона о бюро.
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