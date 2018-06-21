|В США сняли торнадо в форме слоновьего хобота
|21.06.2018 13:15
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В Колорадо, вчера прошел шторм, сопровождавшийся градом, нанеся убыток в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты к теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона. Об этом сообщает со ссылкой на Аccuweather.com.
Торнадо прошло в окрестностях Кинсбурга и продолжалось около 20 минут.
Есть сведения о повреждении автомобилей и домов.
По словам метеоролога, июнь часто является пиковым сезоном для града в штате Колорадо из-за большой влажности и очень большой температуры, которая приходит летом.
Как сообщал южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.