Погода, Новости, загрузка...
В США сняли торнадо в форме слоновьего хобота
21.06.2018 13:15

В Колорадо, вчера прошел шторм, сопровождавшийся градом, нанеся убыток в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты к теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона. Об этом сообщает со ссылкой на Аccuweather.com.

Торнадо прошло в окрестностях Кинсбурга и продолжалось около 20 минут.

Есть сведения о повреждении автомобилей и домов.

По словам метеоролога, июнь часто является пиковым сезоном для града в штате Колорадо из-за большой влажности и очень большой температуры, которая приходит летом.

Как сообщал южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить