Основываясь на квантовой теории поля, ученые допустили вероятность существования рая и ада, пишет со ссылкой на .

Так, профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл привел доказательства существования загробной жизни. Передают зарубежные СМИ.

В частности, он утверждает: человек после смерти не исчезает, а просто начинает существовать в другом виде.

По его словам, душа, скорее только, представляет собой ряд атомов, электронов или других субатомных частиц.

Отмечается, что они никуда не исчезают после гибели тела, их просто перестает удерживать внешняя оболочка и элементы возвращаются в свои поля.

Загробная жизнь может быть реальностью. В этом уверен ученый Шон Кэрролл.

Согласно квантовой теории поля, для каждого типа частиц есть одно поле во Вселенной: одно для всех фотонов, другое для электронов и так далее. Таким образом выходит, что все составляющие создания просто разлетаются по своим местам, но не исчезают совсем. Такое поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких как Рай или Ад. В контексте теории они могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной, где, по оценке ученых, видимой материей является лишь малая часть.

Интересно, что немного ранее похожее заявление сделали ученые из Северной Каролины. В частности, профессор Роберт Ланца утверждает: человек после смерти не исчезает, а просто начинает существовать в другом виде.

Так, ранее, ученый Роберт Ланца, который руководил изучением стволовых клеток и экспериментами по клонированию, уже рассказывал о своей теории загробной жизни.



Он считает, что жизнь человека не заканчивается после биологической смерти. По его мнению, умерев, люди попадают в параллельный мир, где живут в другой форме.

Свою теорию Ланца доказывает существованием мистических существ, которые ненадолго оказываются на нашей планете и возвращаются в свою параллельную реальность.

Среди них – снежный человек, русалки, странные чудовища, которых человек может видеть, если параллельный мир соприкасается с нашим. Ученый сравнивает жизнь человека с цветком, который после своего цветения не пропадает навсегда, а снова зацветает.

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