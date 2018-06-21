|Боксёр и мэр Киева Виталий Кличко распустил руки на активистку
|21.06.2018 13:20
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Стали известны подробности стычек активистов с охраной Киеврады, которые произошли сегодня утром. Об этом пишет "Украинская правда".
Как сообщают пользователи соцсети, в самом здании Киевской администрации, а также на улице много правоохранителей в полной амуниции.
На улице проходит митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.
Глава общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, сообщила, что говорила об этом вопросе с мэром.
По словам пресс-секретаря Киевсовета, в результате все желающие зашли в кулуары.
Она также пояснила, что заседание началось с опозданием - в 11:42 - не из-за вопроса музея на Почтовой, а в связи с похоронами поэта и общественного деятеля Ивана Драча, на которые ушла часть депутатов.
Она подчеркнула, что все заседания горсовета "гласные, и нет проблемы, что мы кого-то не пускаем", но вместе с тем призвала общественность соблюдать внутренний порядок городского совета и проходить в кулуары после проверки охраны.