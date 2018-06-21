Пользователей интернет-сети поразило состояние бывшей «курортной жемчужины» Донбасса в период оккупации

Соответствующие фото опубликовал журналист Егор Воронов на своей странице в соцсети, передает со ссылкой на .

«Единственный пляж в центре, где был более-менее нормальный спуск (в том числе для детей), пансионата «Чайка» — закрыт. Почему? Висит табличка «Пансионат «Верховного суда ДНР». Вход для посторонних запрещен». Пляжи пансионатов «Волна» и «Золотой берег» — увы, это бетонные спуски прямо в море», — отметил он.

Следует уточнить, что Воронов также опубликовал снимки с оккупированного пляжа, на котором можно заметить груду мусора, грязные пляжи и небольшое количество отдыхающих.

В то же время пользователей интернет-сети состояние курортного города Седово неприятно поразило.

«Лучше держаться от него подальше», «беги оттуда», «возвращение к тишине», — пишут они.

Большинство пансианатов в поселке закрыты, дороги разбитые, улицы и пляжи пустые, а вода грязная, добавляют «»

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