Сотрудники контрразведки Службы безопасности в Николаевской области прекратили деятельность агентурной сети, созданной представителями главного управления Генштаба вооруженных сил Российской Федерации.

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Об этом сообщается на СБУ.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж), оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны», — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые собирали информацию об общественно-политической обстановки в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений ВСУ, военной техники, и операции Объединенных сил на востоке Украины.

Данные они передавали куратору при помощи закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников сети обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.

Также было изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.

Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Двое организаторов сети задержаны. Им объявлено подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Относительно других участников будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственные действия.

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