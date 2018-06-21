Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских
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ПОЛИТИКА
Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских
заложников в РФ и на временно оккупированных территориях
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