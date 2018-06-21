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Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских заложников в РФ и на временно оккупированных территориях
21.06.2018 13:32
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Порошенко по телефону призвал Путина освободить украинских заложников в РФ и на временно оккупированных территориях

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