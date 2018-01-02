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NASA показало снимок огромного айсберга, отколовшегося от ледника Pine Island
02.01.2018 11:55
Айсберг откололся от исландского ледника Pine Island в сентябре, а спустя несколько недель начал разрушаться. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Американский спутник сфотографировал громадный айсберг Фото: nasa.gov.ua Фото сделал американский спутник дистанционного зондирования Земли.Спустя несколько недель после начала дрейфа айсберг разрушился на 20 фрагментов. Причиной быстрого разрушения айсберга специалисты считают теплую воду, участок которой виден на фото слева.

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