Десятки семей в центре Одессы жалуются на то, что стали заложниками неприятной ситуации. Люди страдают от нашествия крыс и обвиняют в этом соседку, которая сносит в дом хлам с помоек.

Сотни грызунов держат дома одесситов в настоящий осаде, сообщает со ссылкой на .

Люди уже привыкли к тому, что возле их домов часто появляются крысы и блохи.

Они говорят, что пожилая соседка сносит в свой флигель и двор мусор со всех близлежащих помоек. Ранее люди жалели пенсионерку, но сейчас ее привычка превратилась в большую проблему. Повлиять на женщину и заставить убрать хлам не могут ни чиновники, ни правоохранители.

Соседи все время выносят пакеты с мусором с двора пенсионерки, но убрать хлам и грязь из дома женщины не может никто.

Соседи пенсионерки живут в постоянном страхе. Они опасаются болезней, которые разносят крысы. Люди на собственный риск разбрасывают во дворе крысиный яд, хотя там гуляют дети. Также они постоянно жалуются на соседку во все инстанции.

«Крысы размножаются в геометрической прогрессии. Мы вызвали несколько фирм, которые травят. Люди отказались, увидев такой большой двор, такое количество крыс и невозможность попасть в помещение», — говорит одесситка Инна Киршта.

Проблемной соседке чиновники и полиция оставляют многочисленные предписания, но она не обращает на них внимания.

Войти в частное жилище без судебного предписания не имеют права ни соседи, ни полиция. Коммунальщики могут оштрафовать женщину, но на практике сделать это не так легко.

«Ей дали предписание убрать, и если она не уберет, на нее будут наложены штрафные санкции от 150 до 1700 грн», — утверждают они.

Тем временем соседи бабушки понимают, что коммунальщики не смогут помочь, следовательно уже обратились в полицию.















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