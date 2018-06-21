|Гройсман анонсировал проверки Львовской таможни из-за "евроблях"
|21.06.2018 13:37
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что львовскую таможню будут тщательно испытывать из-за массового въезда в Украину автомобилей на иностранных номерах. Об этом он заявил во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем, передает
"Будем испытывать тщательно, будете говорить не только с
прокурором, будете уволены. И будете говорить с сотрудником
Национального антикоррупционного бюро", - сообщил Гройсман.