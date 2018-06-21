Беспорядки в здании Харьковского городского совета прошли 20 июня. После инцидента госпитализировали четырех сотрудниц ведомства. Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство, с чем мэр Харькова Геннадий Кернес не согласен. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кернес считает, что события в здании Городского совета Харькова "мало похожи на хулиганство" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По словам мэра, сейчас полиция открыла производство по статье "хулиганство", с чем он не согласен. "Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтоб статья была изменена на "попытку захвата государственных и общественных зданий", – написал он.Кернес добавил, что события в здании городского совета Харькова "мало похожи на хулиганство". https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/1328269400609616 Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты, которые протестовали против застройки участка около стадиона "Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета, сегодня – еще две.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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