|Кернес заявил, что события в горсовете Харькова нужно квалифицировать как "попытку захвата государственного здания"
|21.06.2018 13:40
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https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/1328269400609616
Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты, которые протестовали против застройки участка около стадиона "Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета, сегодня – еще две.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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