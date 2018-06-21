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Выпасал скот: в Винницкой области молния убила мужчину
21.06.2018 13:45

Мужчину в с. Уладовка Винницкой области поразила молния, когда он пас скот. В результате он умер. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Инцидент произошел 17 июня около 18:30.

Так, мужчина 1970 года рождения - житель села Уладовка Литинского района - пас скот на пастбище и был на открытой местности. Именно тогда началась гроза.

"Мужчину поразила молния, и он умер", - отметили в полиции.

 

Напомним, удары молний во время ливней повлекли возникновение пожаров в трех частных домах в Хмельницкой области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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