Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прямой вопрос журналиста о том, жив ли незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов ответил, что "ничего не может сказать по этому поводу", передает со ссылкой на .

У Пескова спросили, почему украинской стороне не позволили сделать видеоконференцию с Сенцовым после отказа во встрече с украинской уполномоченной Верховной Рады Людмилой Денисовой. Он заявил, что ответа дать не может.

"Не могу вам ответить, почему отказали в видеосвязи. Потому что это нужно получать информацию в соответствующих органах, во ФСИН, и (омбудсмен - Ред.) Москалькова должна этой информацией обладать. Он все-таки арестант и с каждым заключенным вот так устанавливать видеосвязь невозможно ", - приводит его цитату УНИАН.

На прямой вопрос о том, жив ли Олег Сенцов, пресс-секретарь президента России ответил: "Я не получал какую-то информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, следовательно я вообще не могу располагать вот этой информацией и не могу ничего сказать по этому поводу ".

Также Песков прокомментировал заявление Денисовой о том, что Россия блокирует доступ к украинским заключенных несмотря на договоренности президентов обеих стран.

"Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены, как они будут посещать: синхронно, несинхронно, одновременно... Именно вот эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается", - пояснил Песков.

Он добавил, что были накладки с перемещением, а Денисова якобы не смогла вылететь из-за погодных условий.

"Этот процесс довольно нелегкий, но работа по нему ведется", - добавил Песков

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