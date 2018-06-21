Проверять работу Госфискальной службы Украины правоохранительные органы должны коллегиально, чтобы не было новых коррупционных рисков, считает генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Решение ввести сотрудников полиции на территорию таможенных постов, конечно же, законное Фото: EPA "Решение ввести сотрудников полиции на территорию таможенных постов, конечно же, законное. Но проблема в том, что согласно действующему Таможенному кодексу, эти люди на территории таможенного поста не могут делать ничего. Это им запрещает ст. 332: "Лицам, допущенным в зону таможенного контроля, запрещено вмешиваться в действия должностных лиц таможни, а также совершать любые действия относительно товаров, транспортных средств и других лиц в зоне таможенного контроля". Поэтому считаю, что предложение, звучавшее на предыдущем совещании силовиков, было правильным: сначала изменить закон", – сказал Луценко.Генпрокурор призвал правительство внести законопроект об изменениях в Таможенный кодекс в Верховную Раду, попросить президента определить его как неотложный и сделать все, чтобы парламент принял его до каникул.Он считает, что нужно вернуть уголовную ответственность за контрабанду, в первую очередь, подакцизных товаров.Также Луценко предложил, пока не будут внесены изменения в Таможенный кодекс, организовать совместные посты на выезде из таможни. Он заявил, что испытывать работу ГФС правоохранительные органы должны коллегиально, чтобы не было новых коррупционных рисков.20 июня Кабмин решил предложить Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду и утвердил программу по борьбе с ней. По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, из-за контрабандных схем в бюджет не поступает от 70 до 100 млрд грн в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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