Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что указанному проекту «пытаются вставлять палки в колеса». Российскому чиновнику можно было бы дать совет в духе старого анекдота – если тебя беспокоит Гондурас, ты его меньше чеши и все заживет. Но тут все сложнее и беспокойство российского МИДа и Газпрома вполне оправдано. Правильно беспокоятся. Палку очень даже могут вставить. И не только в колеса.

Главной угрозой для проекта «Северный поток-2» в настоящий момент являются Соединенные Штаты Америки. Их позиция довольно жесткая и давно не является секретом. А 27 июня в Конгрессе США в ходе рабочего обеда как раз и будет обсуждаться угроза, которую несет проект «Северный поток-2». К чему придут конгрессмены в процессе обеда мы точно не знаем, но хороших новостей российскому газовому монополисту ждать точно не стоит. Ну а позицию Трампа по вопросу этого проекта все знают – президент США категорически против этого газопровода. И вероятное развитие событий вызывает опасения не только у российских участников строительства.

Буквально вчера немецкая компания Uniper, которая является партнером российского газового монополиста в строительстве «Северного потока-2», заявила, что считает возможные санкции США «чрезвычайно опасными» для европейских участников проекта. «Это настоящий риск для всех пяти европейских членов консорциума», — заявил член правления Uniper Райнер Хартманн. Опасность санкций «нависает над нами» и США может наложить санкции на любую пяти компаний или на всех сразу в любой момент», добавил он. Господин Хартманн совершенно прав – американцы уже предупреждали и теперь могут в любой момент перейти к конкретным мерам перевоспитания в духе европейских ценностей любого соучастника строительства «Северного потока-2». Или всех сразу – как пойдет. И это вполне справедливо. Нечего было делать рискованный бизнес с агрессором во время войны.

Вторым ударом, который в ближайшее время может получить российский газовый монополист может стать решение ЕС. Германия и Австрия, конечно, будут противиться, но Польша, страны Балтии и целый ряд других государств настроены решительно. Именно представители Польши настаивают на том, чтобы ускорить внесение изменений в газовую директиву ЕС. Согласно предлагаемым изменениям, все газопроводы, которые пролегают морским путем, будут подчиняться законодательству ЕС. А это резко усложнит строительство «Северного потока-2». А пессимисты в Газпроме даже заявляли, что закрытие этой «морской лазейки» в правилах ЕС вообще лишает смысла строительство газопровода.

Так что рано открывали шампанское в Кремле и кричали «Все пропало» в Киеве. Да, бороться против большого бабла и уступчивых чиновников в Германии и Австрии трудно. Очень трудно. Но вполне реально. Особенно, когда твои союзники не только в Восточной Европе, но и в США и настроены очень решительно. Результат непредсказуем. И правильно в российском МИДе переживают. Палку могут вставить в любой момент. Для начала в колеса…

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