Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной огромное количество войск и использует нашу страну как таран против Европы. Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в ходе встречи с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, передает

"На украинском-российской границе зафиксировано чрезмерная концентрация российской армии", - сказал Турчинов.



Он отметил, что Керченский мост дает РФ возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.



"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что "объединение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина".



По словам Турчинова, российская агрессия - это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй Мировой войны.



В свою очередь Линкявичюс заверил, что Литва "поддерживала и будет поддерживать вашу страну на пути к европейской интеграции".



"Литва - верный и надежный друг Украины", - подчеркнул он.



Также стоит отметить, что в ходе встречи были обсуждены вопросы не только продолжения, но и ужесточение санкций против РФ.



Как повидомялв Россия может устроить военные провокации на Азовском побережье.

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