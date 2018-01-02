Во время акции работали группы «полиции диалога». Конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Правоохранители охраняли порядок в 21 регионе Украины. В частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По его словам, в регионах было проведено 57 массовых мероприятий. «В 21 регионе проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6500 человек. К охране публичной безопасности были привлечены почти 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии», — сказал Сергей Яровой.

Во время акции работали группы «полиции диалога». Конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

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Напомним, 1 января 2018 года исполнилось 109 лет со дня рождения Степана Бандеры. После Второй мировой войны Мюнхен стал одним из главных центров украинской эмиграции. Степан Бандера умер в результате покушения, совершенного против него агентом КГБ Богданом Сташинским. Его похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф 20 октября 1959 года. Там также прошли мемориальные мероприятия.

Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры прошло в Киеве. В этом году оно проходило под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!» Организаторами события выступили ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус».

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Марш проходил по центральным улицам столицы (ул. Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — улица Крещатик) и закончился на Майдане Независимости, где состоялось вече. После — участники сожгли фаеры и разошлись.

По информации столичной полиции, в марше принимали участие около 1000 человек. Колонну, которая выдвинулась из столичного парка им. Шевченко в сторону Майдана Независимости, сопровождали порядка сотни правоохранителей. Завершилась акция около 20:10. Правонарушений полицейские не зафиксировали.

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