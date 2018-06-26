Президент Российской Федерации за весь период аннексии украинского полуострова Крым, придерживался специального секретного плана

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедля, передает со ссылкой на .

«В Крыму создаются такие условия, например, невозможность учиться на родном языке, невозможность участия в управлении, невозможность зарабатывать средства к существованию, чтобы таким образом люди были вынуждены покидать Крым, а вместо них, конечно, будут заселять других», — отметил он.

В то же время председатель Меджлиса Мустафа Джемилев уточнил, что точное количество покинувших аннексированный Крым назвать невозможно. По его словам, разработало целый комплекс мер для выживания крымских татар с родной земли. В случае если татар не удается склонить к сотрудничеству с оккупантами, оккупанты объявляют их преступниками

«Они, как в сталинские времена, хотят видеть этнически чистый русский Крым», — подчеркнул он.

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