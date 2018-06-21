Верховная Рада Украины приняла президентский закон «О создании Высшего антикоррупционного суда» (№ 8497).

Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».

Как напомнил заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов, суд будет расположен в Киеве.

«Принятие этого закона позволит начать процедуры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, проведением конкурса на должности судей этого суда и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда», — сказал он.

Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная власть Украины — принять меры, необходимые для реализации этого закона. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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