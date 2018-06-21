Арбитражный суд Московского округа отклонил вторую жалобу Siemens
по делу о незаконных поставках российскими компаниями турбин
производства немецкого концерна в Крым. Суд отклонил вторую
кассацию Siemens Фото: ЕРА Предыдущую кассацию о признании
недействительной сделки по приобретению четырех газотурбинных
установок Siemens компанией "Ростех" суд отклонил 14 июня.После
скандала с поставками четырех турбин в оккупированный
Крым Siemens 21 июля 2017
года опубликовала заявление о приостановке сотрудничества
с российскими государственными компаниями. Санкции
Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать
технологии и материалы для энергетического сектора
полуострова.Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым,
и подала в суд иски по этому делу. В декабре Арбитражный суд Москвы
отказал Siemens в возврате оборудования из Крыма. Электростанции с
турбинами Siemens на полуострове начнут работу в 2018 году,
сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.В связи с поставками турбин
Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех
российских компаний. В санкционный список ЕС попал замминистра
энергетики России Андрей Черезов.
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