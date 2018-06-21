Арбитражный суд Московского округа отклонил вторую жалобу Siemens по делу о незаконных поставках российскими компаниями турбин производства немецкого концерна в Крым. Суд отклонил вторую кассацию Siemens Фото: ЕРА Предыдущую кассацию о признании недействительной сделки по приобретению четырех газотурбинных установок Siemens компанией "Ростех" суд отклонил 14 июня.После скандала с поставками четырех турбин в оккупированный Крым Siemens 21 июля 2017 года опубликовала заявление о приостановке сотрудничества с российскими государственными компаниями. Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора полуострова.Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу. В декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате оборудования из Крыма. Электростанции с турбинами Siemens на полуострове начнут работу в 2018 году, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.В связи с поставками турбин Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех российских компаний. В санкционный список ЕС попал замминистра энергетики России Андрей Черезов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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