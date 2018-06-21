В пятницу, 22 июня, в Украине ожидается смена погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-центре Государственной службы Украині по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, в западной части Украины, а также на севере и в центральных областях завтра прогнозируют грозы, кое-где град и шквалы ветра до 17-22 м/с. В то же время в Карпатах и на Закарпатье синоптики предупредили о сильных дождях.

Также сильные ливни пройдут в отдельных частях Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей.

"22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с. 22 июня в Киевской области днем грозы, кое-где шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, в нескольких селах Винницкой области выпал град . Сначала в Винницкой области пошел дождь, а позже обильный град засыпал сразу несколько населенных пунктов.

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