|ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика за "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме
|21.06.2018 13:58
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ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика за "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьмеЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу террориста Андерса Брейвика на неудовлетворительные условия в норвежской тюрьме, якобы унижают его достоинство.
"В своем решении по делу, которое было подано под новым именем заявителя Фйотольф Хансен, Европейский суд по правам человека, который заседал в качестве комитета из трех судей, объявил жалобу неприемлемой. Решение является окончательным" - говорится в пресс-релизе суда.
Страсбургский суд пришел к выводу, что в случае Брейвика не было нарушений Европейской конвенции по правам человека и его жалоба необоснованна.
Напомним, Андерс Брейвик в 2011 году совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и набег на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.
Добавим, находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия содержания. Например, в июне 2015 году он заявил, что тюремные власти перехватывает его письма, адресованные СМИ. Представитель исправительного учреждения объяснил, что это было сделано в целях безопасности: чтобы не допустить создания Брейвиком политического движения. В 2013 году Брейвик пытался создать фашистскую партию. Однако, несмотря на заключения, Брейвик смог поступить в университет Осло.