ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика за "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме

"В своем решении по делу, которое было подано под новым именем заявителя Фйотольф Хансен, Европейский суд по правам человека, который заседал в качестве комитета из трех судей, объявил жалобу неприемлемой. Решение является окончательным" - говорится в пресс-релизе суда.

Страсбургский суд пришел к выводу, что в случае Брейвика не было нарушений Европейской конвенции по правам человека и его жалоба необоснованна.