В мае 2018 года максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает

“Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о ПСО в мае 2018 года составила — 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)”, — говорится в сообщении.

Напомним, по словам вице-премьера Геннадий Зубко, цена газа для населения в новом отопительном сезоне будет зависеть от результатов переговоров Минэнергоугля и “Нафтогаза” о продлении действия ПСО для компании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира