Пользователям интернет-сети показали, как работники одного из киевских рынков «нагревают руки» на покупателях

Соответствующие фото опубликовала Надежда Потоцкая на своей странице в соцсети, передает со ссылкой на .

«Этот удивительный момент жизни, когда покупаешь в трех разных точках возле метро «Оскокорки»… 420 г голубики (должно было быть). Или 1200 г черешни ( должно было быть). Но любимец, конечно же, 2 кг картошки (как можно на 400 г дурить)», — отметила она.

На опубликованных фото видно, что ни один продавец не насыпал продуктов точное количество, что стало причиной гнева пользователей.

«это на их совести», «у нас на Осокорках такое повсюду», «я это ненавижу», «пыталась ссориться – все без толку», «продавцам все равно», — пишут они.

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